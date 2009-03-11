Луценко здогадується про «юнацькі наміри» Хорошковського

Співпраця між урядом і Службою безпеки України з усіх питань відбуватиметься згідно з чинною Конституцією та законами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи недавню заяву першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який не виключив, що спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті першого віце-прем`єр-міністра України для отримання українсько-російських газових документів у рамках слідства СБУ.

«Йому (В.ХОРОШКОВСЬКОМУ) треба вивчити, в яких випадках використовується антитерористичний підрозділ "Альфа", - сказав О.ТУРЧИНОВ. - У Кабінеті Міністрів не помічено терористів. І я думаю, що коли пан В.ХОРОШКОВСЬКИЙ спробує якісь особисті питання і свої комерційні інтереси відстоювати через використання спецпідрозділів – то це питання буде суто в площині кримінальної відповідальності».

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив журналістам, що жодного посилення охорони через заяву В.ХОРОШКОВСЬКОГО у приміщенні уряду не відбулося. «Я б рекомендував В.ХОРОШКОВСЬКОМУ вивчити закон про СБУ та довідатися про те, що «Альфа» - це антитерористичний підрозділ, який у встановленому порядку може залучатися до силових акцій. Це не передбачає того, про що мріє в своїх юнацьких намірах пан В.ХОРОШКОВСЬКИЙ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що заява В.ХОРОШКОВСЬКОГО негативно впливає і на імідж СБУ, і на імідж підрозділу «Альфа».

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві працівники СБУ здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. Водночас у прес-центрі СБУ пояснили, що присутність бійців «Альфи» зумовлена тільки охороною слідчих, «оскільки відучора здійснюються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

8 березня В.ХОРОШКОВСЬКИЙ не виключив, що спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

Розповідаючи про недавні події в «Нафтогазі України» щодо спроби вилучення документів спецпідрозділами СБУ, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що, за даними його структури, низку документів, що стосуються спірних 11 млрд. кубометрів газу, має О.ТУРЧИНОВ. «Якщо ми цих документів не отримаємо, хай тоді не дивуються, що спецпідрозділи «Альфа» з`являться в кабінеті першого віце-прем`єра», - сказав він.