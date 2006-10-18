Ющенко пообіцяв суддям належне бюджетне забезпечення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв належне бюджетне забезпечення Конституційного Суду та судів України в цілому.

Про це, як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО сказав на урочистій церемонії з нагоди 10-ї річниці Конституційного Суду України.

Президент звернув увагу, що недостатній рівень матеріального та соціального забезпечення суддів чи недофінансування судів є реальною загрозою незалежності судової системи, зазначивши, що він готовий бути гарантом належного бюджетного забезпечення КС та судів України в цілому.

Вітаючи суддів зі святом він наголосив на важливості ролі КС у суспільстві.

«Країна зараз живе в умовах відчутно оновленого Основного Закону. Відтак роль Конституційного Суду України як правового засобу забезпечення належного балансу в процесі здійснення державної влади стала винятково важливою. У цих досить непростих умовах ви залишаєтеся, без перебільшення, справжніми вартовими нашого Основного Закону», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що десятиріччя створення КС України знаменує собою певний етап не лише в історії вітчизняної конституційної юрисдикції, а й в утвердженні конституційного ладу в Україні. Крім того глава держави сказав, що десятиріччя Конституційного Суду, відкриває «нову сторінку в його діяльності». «Майже повністю оновлено склад Конституційного Суду України, обрано його нове керівництво», – зазначив він.

Президент підкреслив, що у зв’язку з конституційними змінами у державі з’явилася значна кількість нерозв’язаних суперечностей у сфері застосування норм Основного Закону. Відтак, на його думку, вноситимуться ініціативи щодо подальших змін до конституційного тексту. «Але я твердо переконаний, що Конституційний Суд України не допустить тих змін, які прийняті з порушеннями конституційної процедури чи спрямовані на скасування або обмеження прав і свобод людини і громадянина», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що в цій площині важливо забезпечити дистанціювання КС від прямого політичного процесу.

Під час заходу Президент вручив державні нагороди суддям КС відповідно до підписаного ним Указу.