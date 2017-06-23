Заступника мера Кривого Рогу оголосили у розшук

Заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода оголосили у розшук. Інформація про це з’явилась у базі офіційного сайту МВС України, Радіо Свобода отримало її підтвердження у співробітників поліції.

За інформацією поліції, дані про посадовця були внесені до розшукової бази МВС після рішення суду, який 16 червня задовольнив клопотання прокуратури щодо арешту посадовця.

Читайте такожУ Кривому Розі обшукують міськраду, перевіряють можливу причетність мера Вілкула до розкрадання грошей - Луценко (фото)

За даними МВС, Євген Удод внесений до переліку осіб, які переховуються від органів влади. Відомо, що посадовець зник 16 травня цього року на території Волинської області. Також вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального Кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

За офіційними даними мерії, станом на 19 травня Євген Удод перебував у відпустці. Інформацію про поточну ситуацію у міськраді в четвер журналістам надати відмовились.

Раніше в обласній прокуратурі інформували, що «зважаючи на те, що деякі підозрювані перебувають за межами України, вирішується питання про оголошення їх в розшук».

Як повідомляв УНІАН, 17 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду силовики повідомили про підозру.

Як зазначав Луценко, у Кривому Розі викрито злочинну організацію з числа працівників міської ради, яка розкрадала бюджетні кошти, "контролювала" місцеві підприємства, установи та організації. Злочинну організацію було створено службовими особами Криворізької міської ради за попередньою змовою з окремими фізичними особами, керівниками підприємств установ організацій, депутатами різних рівнів.