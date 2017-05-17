Першому заступнику мера Кривого Рогу оголосили підозру - Луценко

У Кривому Розі викрито злочинну організацію з числа працівників міської ради, яка розкрадала бюджетні кошти, "контролювала" місцеві підприємства, установи та організації.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, злочинну організацію було створено службовими особами Криворізької міської ради за попередньою змовою з окремими фізичними особами, керівниками підприємств установ організацій, депутатами різних рівнів.

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У ГПУ повідомили, що з метою приховання злочинів, вчинених у сфері службової діяльності та проти власності, окремі члени злочинної організації погрожували життю та здоров’ю окремих службових осіб Криворізької міської ради – з метою примушування останніх до нерозголошення правоохоронним органам обставин організації та вчинення вказаними вище особами злочинів.

Як результат, 17 травня 2017 року слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України одному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Оскільки інші чотири особи, серед яких три високопосадовця міської ради, переховуються від органу досудового розслідування, маючи на меті уникнення кримінальної відповідальності, Генеральною прокуратурою вживаються заходи щодо оголошення підозрюваних у розшук та, враховуючи наявність ризиків, передбачених КПК України, взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на даний час тривають обшуки за 18 адресами, а саме в виконавчих комітетах міської ради, управлінні Державної казначейської служби міста, офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до створення та діяльності вказаної злочинної організації.

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Як повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко, підозри оголошені першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду, начальнику управління містобудування і архітектури виконкому міської ради Петру Гнатовському, начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Ігору Лисенку, а також керівництву ТОВ "Біф Будінвест" - директору Стебляку та неофіційному власнику Міхаленку.

Як зазначив Луценко, частину з цих осіб оголошено в розшук з метою арешту.