Кріль думає, що суд навчить Тимошенко не наслідувати традиції КПРС

Лідер партії «Єдиний Центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ вітає рішення суду про відновлення проведення виборів до Тернопільської обласної ради, призначених на 15 березня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, переданому агентству УНІАН.

«Країна не житиме за правом ТИМОШЕНКО і ПОРТНОВА», - заявив І.КРІЛЬ, додавши, що «скасовувати вибори тільки з тієї причини, що ти боїшся їх програти – це шлях до тоталітаризму».

За його словами, «БЮТ і Партія регіонів хотіли у найкращих традиціях КПРС позбавити людей права вибору. За такою логікою, наступним їхнім кроком могло бути скасування процедури виборів взагалі і запровадження призначення «народних представників», як це було в СРСР часів воєнного комунізму».

«Після виборів для БЮТ у Тернопільській області нічого не зміниться. Вони як не вирішували проблеми області, маючи більшість та розваливши облраду, так і не вирішуватимуть, втративши владу», - зазначив лідер «Єдиного Центру». – «Однак зміни можуть настати для жителів Тернопільщини, які нарешті матимуть шанс обрати дієздатну обласну раду».

«Це рішення суду мусить стати уроком для наших політиків», - наголосив І.КРІЛЬ. Він додав, що закон та право громадян на вибір мають стояти вище від політичної доцільності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовільнив позов обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.

4 березня “Свобода” подала позовну заяву до суду щодо оскарження цієї постанови ВР.