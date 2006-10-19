Тарасюк і Гриценко залишаються

Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК та міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, представлені в уряді за квотою Президента, залишаються працювати у Кабміні Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це учора в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр оборони А.ГРИЦЕНКО.

"Дійсно, сьогодні була розмова за участю Президента, глави його Секретаріату і міністрів, яких називають "помаранчевими", - зазначив міністр.

"Я можу сказати за себе і за Бориса Івановича ТАРАСЮКА. Два міністри, які призначені за квотою Президента, працюють і працюватимуть далі. Ніяких відставок не буде", - заявив А.ГРИЦЕНКО.

"Що стосується моїх колег, то вони заявлять свою позицію завтра. Я не уповноважений представляти їхню думку", - цитує міністра “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення щодо перебування міністрів в уряді за президентською квотою та від блоку «Наша Україна». Про це йшлося сьогодні під час зустрічі Президента з міністрами у Секретаріаті Президента. Щодо міністра оборони та міністра закордонних справ, Президент залишає право прийняття рішення за собою особисто, за умови, що вони не є членами опозиційної політичної сили. Президент наголошує, що призначення та звільнення інших міністрів (за винятком двох міністрів – оборони та закордонних справ) перебуває у компетенції уряду та парламенту. Відповідно, міністри, які пройшли в уряд за квотою «Нашої України», мають бути послідовними у своїх діях і виконати волю своєї партії.

4 жовтня лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).