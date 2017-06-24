Нардепи від "Самопомочі" припиняють голодування під АП

Народні депутати від партії «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк та Тарас Пастух вирішили припинити голодовку біля Адміністрації президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні журналістів під час брифінгу біля АП.

«Протягом шести днів тут я почувався значно кориснішим, ніж 2,5 роки у парламенті. Але мені дуже жаль, що ці шість днів я тут пробув, бо мені хочеться жити і працювати у державі, яка цінує людину, мені хочеться жити у державі, яка має інституції… Тому ми з Тарасом подумали, порадились з друзями… Тут, за великим рахунком, нема до кого говорити. Дякуємо вам, ми вирішили, що сьогодні з Тарасом закінчуємо цей непростий шлях і починаємо шлях до своїх домівок», - сказав Березюк.

Читайте такожСироїд услід за Березюком оголосила голодування через проблеми зі сміттям у Львові

Як повідомляв УНІАН, Березюк, Пастух, а також Оксана Сироїд, яка обиралася до парламенту за списком «Самопомочі», 19-20 червня оголосили голодування з вимогою врегулювати питання вивезення сміття зі Львова.

Сьогодні вранці Сироїд стало зле, її забрала швидка допомога.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У міста накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. Нагромаджені відходи почали вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.