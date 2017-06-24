Сироїд на п’ятий день голодування забрала швидка допомога

Заступника голови Верховної Ради Оксану Сироїд, яка п’яту добу голодувала під будівлею Адміністрації президента, забрала швидка медична допомога.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Об'єднання «Самопоміч», Сироїд госпіталізували сьогодні близько 10.30.

Вранці віце-спікеру стало зле. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр – гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит.

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Як повідомляв УНІАН, Сироїд, яка обиралася до парламенту за списком «Самопомочі», голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк та народний депутат з цієї фракції Тарас Пастух 19-20 червня оголосили голодування з вимогою врегулювати питання вивезення сміття зі Львова. Вони голодують біля Адміністрації президента у Києві.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У міста накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. Нагромаджені відходи почали вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.