Парламент задовольнив прохання заступника Давидовича

Верховна Рада достроково припинила повноваження першого заступника голови Центральної виборчої комісії Миколи МЕЛЬНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 368 народних депутатів із 437 зареєстрованих у залі.

Відповідне рішення було прийнято на підставі особистої заяви М.МЕЛЬНИКА.

Як повідомив представник Президента України в парламенті Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, профільний Комітет ВР розглянув заяву М.МЕЛЬНИКА, «висловив жаль з приводу його рішення», але, враховуючи те, що це було його власне рішення, рекомендував парламенту задовольнити прохання.

Як стало відомо УНІАН з джерел, близьких до ЦВК, М.МЕЛЬНИК перейде на роботу до Верховного Суду України.