Парламент задовольнив прохання заступника Давидовича
10:52, 19 жовтня 2006Політика
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Профільний комітет висловив жаль
Верховна Рада достроково припинила повноваження першого заступника голови Центральної виборчої комісії Миколи МЕЛЬНИКА.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 368 народних депутатів із 437 зареєстрованих у залі.
Відповідне рішення було прийнято на підставі особистої заяви М.МЕЛЬНИКА.
Як повідомив представник Президента України в парламенті Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, профільний Комітет ВР розглянув заяву М.МЕЛЬНИКА, «висловив жаль з приводу його рішення», але, враховуючи те, що це було його власне рішення, рекомендував парламенту задовольнити прохання.
Як стало відомо УНІАН з джерел, близьких до ЦВК, М.МЕЛЬНИК перейде на роботу до Верховного Суду України.
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