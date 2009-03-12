Кріль думає, що уряд діє за принципом «після нас - хоч потоп»

Лідер партії «Єдиний Центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає, що уряд свідомо занижує планові показники державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, переданому агентству УНІАН.

«Нас не повинні вводити в оману піар-шоу уряду з показниками навколо перевиконання бюджету. Там мало економіки, а лише суцільне маніпулювання цифрами», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи ситуацію з кошторисом країни на 2009 рік.

«Так у січні-лютому минулого року доходи бюджету були близько 31 млрд. грн., а цього року – майже на 4 млрд. менше. І враховуючи той факт, що розмір бюджету у порівнянні з минулорічним збільшився, - зазначив народний депутат, - Я не бачу, чим тут можна особливо пишатися».

За словами І.КРІЛЯ, минулого року план доходів бюджету за січень-лютий становив близько 29 млрд. грн., а цього року трохи більше 25 млрд. «Як це ще можна назвати, як не маніпулюванням цифрами? - наголосив він. - З таким же успіхом можна було зменшити план до мінімуму, отримати перевиконання у 200% і кричати на всю країну про «стаханівські рекорди» уряду».

На його думку, не менше запитань викликають і методи, якими наповнюється бюджет. «То НБУ змусили перерахувати 1 млрд. грн. в січні замість березня, а це четверта частина всіх коштів, які повинні надійти від Нацбанку впродовж всього року. То з «Нафтогазу» видавлюють півтора мільярди», - зазначив лідер “Єдиного Центру”.

«Складається враження, що уряд живе одним днем. І своє головне завдання бачить не в тому, щоб вивести економіку з кризи, а за будь-яку ціну дотягнути до президентських виборів. А після нас - хоч потоп», - заявив І.КРІЛЬ.