Степана Черновецького в “Ібіці” не було

4.07.2006 року о 15-34 на сайті www.unian.net (УНІАН) була опублікована замітка “Син Черновецького “відірвався” в Одесі?”, яка містить недостовірну інформацію щодо Степана Леонідовича Черновецького, а саме: “В МВС офіційно не коментують і не називають прізвищ осіб, які вчинили бійку в одеському барі “Ібіца”, в тому числі інформацію ЗМІ про нібито участь Степана Черновецького, сина Київського міського голови Леоніда Черновецького, у цьому інциденті. Водночас, як стало відомо УНІАН із поінформованих джерел у правоохоронних органах, серед учасників інциденту у клубі значиться Степан Черновецький”.

Інформаційне агентство повідомляє, що дана інформація була опублікована безпідставно, у зв’язку з чим агентство приносить Степану Леонідовичу Черновецькому свої вибачення.