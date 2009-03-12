Наша Україна хоче відібрати у лідера фракції НУ-НС депутатський мандат

Найближчий з‘їзд партії «Народний Союз Наша Україна» прийматиме рішення про позбавлення народного депутата, керівника Київського міського осередку НСНУ Миколи МАРТИНЕНКА депутатського мандату.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Зокрема, А.КИСЛИНСЬКИЙ висловив здивування особистою позицією керівника Київського міського осередку НСНУ Миколи МАРТИНЕНКА щодо ролі Президента України Віктора ЮЩЕНКА у майбутньому розвитку цієї політичної сили.

«Наскільки мені відомо, статут партії чітко передбачає, що ані МАРТИНЕНКО, ані інші партійні бонзи не вирішують стратегічні питання партійного розвитку. Є вищий орган - з‘їзд партії, який вже сказав і за потреби знову скаже своє слово», - наголосив заступник глави Секретаріату.

«Компетенція ж місцевого партійного керівника - розбудовувати рівень підтримки політичної сили на відповідній території. З цим питанням у М.МАРТИНЕНКА, як голови Київського осередку НСНУ протягом останніх чотирьох років, повний провал - достатньо згадати 2%-й результат НСНУ на останніх виборах до Київської міської ради, що у 8 разів менше, ніж партія набрала у Києві на дострокових парламентських виборах 2007 року. Кожен відповідальний керівник після такого програшу мав би добровільно подати у відставку», - нагадав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На думку заступника глави Секретаріату, заяви М.МАРТИНЕНКА та йому подібні не можна сприймати серйозно у час, коли діляться урядові портфелі. «Бо мета таких заяв одна - в очах «старшої сестри» по коаліції додати собі кілька балів у боротьбі за «хлібні» місця», - зазначив заступник глави Секретаріату.

«Нагадаю, що з 24 народних депутатів від НСНУ лише 7 увійшли в коаліцію. Таким чином формальний голова фракції НУНС має право говорити скоріше від імені БЮТ. Тим більше, що саме Ю.ТИМОШЕНКО «проштовхнула» обрання М.МАРТИНЕНКА керівником фракції, попри те, що не так давно він заявляв, що політик ТИМОШЕНКО гідна звання «заслуженої артистки України». Так несподівано вчорашні запеклі вороги прем‘єр-міністра - так звані «любі друзі», такі як Д.ЖВАНІЯ та М.МАРТИНЕНКО – стали її найкращими порадниками», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату переконаний, що «чесним кроком М.МАРТИНЕНКА було б оголосити своє формальне рішення про перехід у лави іншої політичної сили, інтереси якої він де-факто ревно відстоює. А також cкласти депутатський мандат, який він отримав виключно завдяки Віктору ЮЩЕНКУ. З огляду на те, що мужності на такий крок, очевидно, забракне, відповідне рішення прийматиме найближчий з‘їзд партії».

Як повідомлялося, М.МАРТИНЕНКО заявив, що бачить майбутнє партії "Народний Союз Наша Україна" без Президента України, голови партії Віктора ЮЩЕНКА.

"Я бачу майбутнє партії без Віктора ЮЩЕНКА. Треба партійному суспільству дати можливість визначитися, хто буде лідером, куди йти, яким чином йти, які ідеї сповідати", - заявив М.МАРТИНЕНКО.