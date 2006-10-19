Аль-Каєда оголосила свою головну мішень

Основною ціллю терористичної організації "Аль-Каєда" тепер будуть не США, а Великобританія. Бойовики хочуть влаштувати атаку на Сполучене королівство, яке за масштабом не поступатиметься нападу на США 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на британські ЗМІ, атака 7 липня минулого року, коли терористи влаштували вибухи в Лондоні, розглядається ними лише як почало "наступу" на Великобританію. "Аль-Каєда" розглядає Англію як легку мішень через тісні зв`язки цієї країни з Пакистаном, де, за деякими даними, знаходяться табори бойовиків.

Оскільки між Пакистаном і Великобританією щорічно переміщаються десятки тисяч чоловік, терористам може не становити труднощів відправити до Європи своїх бойовиків. Наявність же в Сполученому королівстві великої пакистанської діаспори утруднить спецслужбам пошук ймовірних учасників терористичного акту.

За деякими даними, агентам "Аль-Каєди" у Великобританії вже вдалося практично повністю відновити інфраструктуру організації, розгромлену британськими спецслужбами після липневих вибухів в Лондоні.

В управлінні поліції Великобританії інформацію ЗМІ поки вважають за краще не коментувати.

Нагадаємо, що найкрупніший теракт у виконанні "Аль-Каєди" на території Великобританії відбувся 7 липня 2005 року, коли в результаті серії вибухів в Лондоні загинули 56 чоловік.

Вже цього року спецслужбам вдалося запобігти вибуху літака, що прямував з Великобританії в США. Як з`ясувалося, злочинці мали намір помістити вибухівку в ручну поклажу.

РБК