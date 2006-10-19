Кінах: ”Вася тримає Петю, а Петя тримає Васю за інше місце”
Депутат пропонує поновити преговори
Представник блоку "Наша Україна" Анатолій Кінах виступає за те, щоб "Наша Україна" поновила переговори по створенню коаліції з Партією регіонів.
"Опозиція – це не самоціль. У парламенті треба формувати потужну коаліцію", - сказав Кінах в інтерв`ю журналістам.
За його словами, "антикризова коаліція не має перспектив, тому треба починати переговори з формування нової коаліції, яка б відстоювала загальнонаціональні інтереси".
Кінах також зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли "Вася тримає Петю, а Петя тримає Васю за інше місце".
Водночас депутат підтримав відставку міністрів, представлених в уряді за квотою "Нашої України".
"Якщо політична сила оголошує про перехід в опозицію, то по всій вертикалі виконавчої влади, в тому числі і Кабінету міністрів, її представники повинні залишити посади", - сказав Кінах.
Підтримав відставку міністрів-"нашоукраїнців" і представник БЮТ Олександр Турчинов: "Це правильний крок, іншого і не могло бути".
За його словами, рішення "Нашої України" відповідає "європейській практиці, коли міністри після заяви про перехід в опозицію йдуть у відставку".
"Сподіваюсь, що завтра вони не змінять свого рішення", - додав Турчинов.