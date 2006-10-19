Безсмертний теж може піти у відставку

Лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ подасть у відставку, якщо з’їзд партії 21 жовтня проголосує за входження “Нашої України” до широкої коаліції.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо обговорення на з’їзді партії можливості повернення до переговорного процесу, повідомляється на сайті “Нашої України”.

"Мені хочеться перефразувати слова класика української політики про те, що Верховна Рада може все. З`їзд партії може все, і він може прийняти рішення - те, яке він може прийняти, - зазначив він. - Якщо це відбудеться, то це означає, що керівні органи партії не впоралися з поставленим перед ним завданням. Я точнісінько так за таких умов маю піти у відставку", - наголосив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ додав, що "виконував волю політичного блоку, волю партії".

“Наша Україна” домовлялася не з “бандитами”, а з політичною силою, яку обрав український народ”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на запитання про консультації “нашоукраїнців” та “регіоналів”.

“Ми намагалися досягти домовленостей з Партією регіонів заради єдності України та благополуччя нації, а війна з обранцями народу – це не вихід із ситуації”, - наголосив він.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, представникам політичних сил на вистачило терпіння та здорового глузду для того, аби завершити діалог.

“Я можу лише жалкувати, що діалог нічим не закінчився та ідея національної єдності сьогодні не утвердилась в Україні”, - зазначив він.

“Універсал не виконано, “Наша Україна” - в опозиції”, - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.