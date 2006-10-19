Заява Луценка про відставку зареєстрована у парламенті

Заява міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про відставку зареєстрована в апараті Верховної Ради під №143237.

Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного департаменту “Нашої України Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, о 10.50, як і повідомляв лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ на прес-конференції, в апараті ВР було зареєстровано п’ять заяв.

Заява Ігоря ЛІХОВОГО зареєстрована за № 143227, Юрія ПАВЛЕНКА – №143232, Романа ЗВАРИЧА – №143236, і Юрія ПОЛЯЧЕНКА – №143238.

Як повідомляв УНІАН. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні повідомив, що міністри від “Нашої України” – міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ, а також міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

Водночас лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО стверджує, що Ю.ЛУЦЕНКО не писав заяву про відставку.