Росія буде вимушена надати Україні кредит у розмірі 5 млрд. доларів, щоб не зірвати транзит газу до Європи.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив заступник директора Інституту країн СНД Володимир ЖАРИХІН.

“Мені здається, Росія буде вимушена дати кредит Україні, тому що тут чудово розуміють, що інакше гроші за газ можуть не одержати. В цьому випадку доведеться перекривати засувку Україні, а Україна перекриє засувку Європі”, - сказав В.ЖАРИХІН.

За його словами, у такій ситуації Росія зазнає ще більших економічних втрат.

“Для Росії ця сума (5 млрд. доларів) достатньо істотна, але ситуація складається так, що вона може втратити більше на втратах, які виникнуть через нову газову кризу”, - вважає експерт.

У той же час В.ЖАРИХІН зазначив, що умови надання позики залишаються предметом переговорів.

“Росія зацікавлена дати кредит просто з тієї причини, що у неї немає іншого виходу”, - додав він.

Коментуючи слова голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА про те, що Кабінету міністрів України необхідно звернутися до уряду РФ з питання боргів Чорноморського флоту Росії перед Пенсійним фондом України, В.ЖАРИХІН висловив упевненість, що всі платежі незабаром будуть здійснені.

“С.КУНІЦИН роздуває проблему на рівному місці. У нього не дуже прості, м`яко кажучи, відносини з міською радою, тому це просто піар”, - вважає він.

За словами В.ЖАРИХІНА, затримка з платежами пов`язана з технічними питаннями. «Говорити про те, що у Чорноморського флоту немає, і не буде грошей, не можна», - сказав він, зауваживши, що сума боргу невелика.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня С.КУНІЦИН висловив сподівання, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звернеться до уряду РФ з питання боргів ЧФ РФ перед Пенсійним фондом України. На засіданні антикризової групи С.КУНІЦИН із цього приводу, зокрема, зазначив: «Ми повинні написати від прем`єр-міністра лист, щоб наша глава уряду звернулася - це питання міжнародного порядку - до міністра оборони і до уряду Російської Федерації, оскільки заборгованість ЧФ РФ перед ПФУ зросла з 3,4 млн. грн. до 3,6 млн. грн. І це з 10 млн. грн. загальної пенсійної недоїмки по місту».