Після виборів Президент і парламент мають дати раду законодавству

Новообраний Президент України разом з парламентом має розпочати кардинальну зміну українського законодавства.

Про це заявив народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час презентації Хмельницької обласної організації, що відбулася у формі телемосту «Київ-Хмельницький».

Як повідомили УНІАН у “Фронт змін”, він наголосив: «Ми маємо тисячі законів і десятки тисяч нормативно-правових актів, що суперечать один одному, які є суто політичними і не несуть жодного змістового навантаження». За його словами, навіть фахівці не можуть розібратися “у такій кількості законів, а це призводить до одного – до безправ’я і безвладдя”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що законодавча реформа не може проводитися “без загальної правової реформи в Україні”. «Її треба робити, розпочинаючи з системи обрання суддів і завершуючи механізмами контролю за винесенням судових рішень і відповідальності суддів за рішення, які вони ухвалили», - зазначив лідер “Фронту змін”.