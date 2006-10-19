У Криму побили активіста від КПУ

Кримські комуністи стверджують, що сьогодні вночі в центрі Сімферополя троє невідомих жорстоко побили Максима ЄРЕМЕНКА - активіста КПУ акції "Крим - Антинатівський плацдарм, яка проводиться республіканським комітетом".

Про це йдеться в спільному повідомленні Кримського рескому КПУ і Сімферопольського міського комітету Ленінського комсомолу, текст якого передано кореспонденту УНІАН.

"На 19-річного Максима ЄРЕМЕНКА напали троє невідомих, коли він робив обхід наметового містечка, ударили по голові, повалили на землю і жорстоко побили", - розповіли кримські комуністи. У тому, що сталося члени КПУ вбачають "спробу прозахідних пронатівських сил" залякати всіх тих, хто бореться "за світле майбутнє країни без американського диктату". "Задамося питанням: якщо сьогодні негідники виводять з ладу наших хлопців, відправляючи їх із струсом мозку в лікарню, то що буде завтра?", - йдеться в повідомленні кримських комуністів і комсомольців. При цьому вони додають, що "стоятимуть до останнього" і їх не залякати подібним "терором".

Крім того, міський комітет Ленінського комсомолу і Реском КПУ заявляють протест "проти подібної жорстокості" і вимагають від правоохоронних органів ретельного розслідування події, пошуку і покарання злочинців, які побили активіста акції "Крим - Антинатівський плацдарм".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня кримські комуністи встановили в центрі Сімферополя намети і почали довгострокову акцію "Крим - Антинатівський плацдарм". Представники КПУ вимагають проведення в АРК регіонального референдуму з питання відношення кримчан до НАТО, крім того, комуністи наполягають на проведенні всеукраїнського референдуму щодо питання вступу України в НАТО, а також з питання про статус російської мови.