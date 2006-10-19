Довгий вимагає захистити киян від Бродського

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ закликає депутатів Київської міської ради дати відповідну оцінку та прийняти правове рішення стосовно образи депутатом Михайлом БРОДСЬКИМ київської громади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, О.ДОВГИЙ зазначив: „Я переконаний, якщо особа, обрана до міської ради, дозволяє собі ображати киян, її заявам та діям мають дати оцінку і громада, і депутати”. Так секретар Київради прокоментував висловлювання М.БРОДСЬКОГО в інтерв’ю незалежному аналітичному агентству „Главред”.

„Вважаю, що людина, яка називає понад 30 відсотків киян, які обрали мером Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО „голотою”, не гідна перебувати в депутатських лавах. І якщо у пана БРОДСЬКОГО не вистачить совісті скласти депутатські повноваження, то своє вагоме слово, я сподіваюсь, скажуть депутати під час сесії, яка відбудеться 26 жовтня”, – наголосив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради також закликав лідерів Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді продемонструвати свою політичну відповідальність та публічно пояснити київській громаді, яким чином М.БРОДСЬКИЙ - людина, яка зневажає киян - опинився у передвиборчих списках цієї політичної сили.

Як повідомили у прес-службі Київради, сьогодні в інтерв’ю „Главреду” депутат Київради М.БРОДСЬКИЙ заявив, що за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО „виступила міська голота, а нормальні люди, середній клас – нажаханий”.