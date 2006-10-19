Президент з дружиною вшанували пам’ять депутата Оробця

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО вшанували пам’ять загиблого 16 жовтня в автокатастрофі народного депутата Юрія Оробця.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, президентське подружжя відвідало Володимирський собор у Києві, де відбулася церемонія відспівування покійного. Її провів Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет.

Попрощатися з відомим політиком прийшло багато громадських та політичних діячів.

Сьогодні Юрія Оробця поховають на Байковому цвинтарі у Києві.