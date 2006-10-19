Президент з дружиною вшанували пам’ять депутата Оробця
15:20, 19 жовтня 2006Політика
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Подружжя відвідало Володимирський собор
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО вшанували пам’ять загиблого 16 жовтня в автокатастрофі народного депутата Юрія Оробця.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, президентське подружжя відвідало Володимирський собор у Києві, де відбулася церемонія відспівування покійного. Її провів Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет.
Попрощатися з відомим політиком прийшло багато громадських та політичних діячів.
Сьогодні Юрія Оробця поховають на Байковому цвинтарі у Києві.
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