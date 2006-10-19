Кириленко закликає уряд Януковича у відставку

Народний депутат від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА має піти у відставку.

Про це йдеться у коментарі В.КИРИЛЕНКА, розміщеному на сайті блоку “Наша Україна”.

“Оскільки уряд ЯНУКОВИЧА створювався як коаліційний, то після провалу переговорів щодо створення широкої коаліції у відставку повинні йти не тільки представники уряду за президентською квотою, а й усі учасники переговорного процесу”, - пояснив свою позицію В. КИРИЛЕНКО.

Він вважає, що оскільки не відбулася коаліція, то не може існувати і коаліційний уряд, адже він таким перестає бути. На переконання В.КИРИЛЕНКА, усі члени Кабінету міністрів повинні скласти свої повноваження, починаючи з прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА..

“Якби усі політичні сили дотримувались європейської практики, то сьогодні ми би стали свідками заяв про відставку не тільки членів уряду від “Нашої України”, а й членів Кабінету міністрів від Партії регіонів, Соцпартії та інших сил”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

Після цього, на його думку, доцільно було б відновити круглий стіл для того, аби досягти розуміння необхідності виконання Універсалу національної єдності й однакового тлумачення всіх його норм.

В.КИРИЛЕНКО пропонує внести цей документ на поіменне голосування до Верховної Ради України. “Такий підхід допоміг би остаточно визначити стосунки між усіма учасниками коаліційного процесу в українському парламенті”, - вважає він.

Втім В.КИРИЛЕНКО скептично ставиться до такого сценарію. “Оскільки далеко не всі політичні сили в Україні сповідують європейські принципи, я не думаю, що міністри від Партії регіонів, як і прем’єр, у зв’язку з провалом переговорів по створення широкої коаліції підуть у відставку. Але це лише свідчитиме про те, що далеко не всі в нашій країні готові діяти за канонами європейської політики”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).

У той же час міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО і міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, які працюють за квотою Президента, залишаються на своїх посадах.