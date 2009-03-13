Балога: я не хочу лізти в душу Президентові

Призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ стало несподіванкою не тільки для Секретаріату Президента України, але і для голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це сказав глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА в інтерв`ю газеті «Коммерсант» (№43 від 13 березня 2009 року).

«Признаюся, це стало несподіванкою», - сказав він. За його словами, «ніхто не збирався його затверджувати». В.БАЛОГА розповів, що в той момент, коли в парламенті поставили це питання на голосування, депутатів "Єдиного центру", які входять до фракції НУ-НС, не було в залі і “без них 226 голосів не набиралося». «Очевидно, дехто хотів показати, що БАЛОГА не підтримує лінію Президента. Але так Бог дав, що люди (представники "Єдиного центру") встигли повернутися до залу, і голосування виявилося успішним», - сказав глава СП.

На питання, «якщо ви не вірили в його призначення, навіщо Віктор ЮЩЕНКО подав на розгляд до Ради кандидатуру пана НАЛИВАЙЧЕНКА?», В.БАЛОГА відповів: «Так, подав у черговий раз, хоча розумів, що немає реальної можливості одержати 226 голосів». «Я не хочу лізти в душу Президентові і питати, навіщо він це робить. Напевно, Президент вважав, що рано чи пізно НАЛИВАЙЧЕНКА підтримають, і він вкотре мав рацію», - додав В.БАЛОГА. Водночас він зазначив, що “ніякої попередньої домовленості про підтримку Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з БЮТ не було».

В.БАЛОГА назвав домислами пояснення деякими членами фракції БЮТ свого голосування за В.НАЛИВАЙЧЕНКА, що ніби то дізналися про сценарій Секретаріату Президента, за яким в.о. голови СБУ планувалося призначити Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. «Така можливість навіть не обговорювалася», - сказав глава СП.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2009 року ВР дала згоду на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.