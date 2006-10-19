Чи потрібні дострокові парламентські вибори (опитування)

Лише 50% виборців, які проголосували за Соціалістичну партію України на парламентських виборах у березні 2006 року, задоволені своїм вибором.

Про це свідчать результати оприлюдненого сьогодні у Києві соціологічного опитування, яке проводили фонд “Демократичні ініціативи” та фірма “Юкрейніан соціолоджі сервіс”.

Трохи більш впевненими у правильності свого вибору є прихильники блоку “Наша Україна” – 60%. Найбільше задоволених своїм вибором - серед прихильників Партії регіонів (81%), Комуністичної партії (80%) та Блоку Юлії Тимошенко (77%). Загалом 72% виборців вважають, що зробили правильний вибір на останніх парламентських виборах. Цей показник є вищим, ніж на попередніх парламентських виборах, коли він становив 60%.

Згідно з результатами опитування, лише 32% громадян вважають, що вибори до Верховної Ради допоможуть поліпшити ситуацію в Україні. 36% опитаних гадають, що вибори нічого не змінять, 7,9% упевнені, що вони лише погіршать ситуацію, і 24,1% не дали відповіді на запитання.

Опитування проводилось 1-10 жовтня. Методом інтерв’ю було опитано 2010 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.