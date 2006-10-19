Симоненко замахнувся на людей Президента

Антикризова коаліція повинна звільнити міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, якщо вони самі не напишуть заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

П.СИМОНЕНКО повідомив, що наступного тижня під час зборів керівництва антикризової коаліції він вимагатиме, щоб на наступний пленарний тиждень було винесено звіти міністрів закордонних справ та оборони про виконання ними програми антикризової коаліції.

На його переконання, «не може так бути, що міністр оборони в умовах, коли уряд працює над покращенням відносин з Росією, займається провокаціями – торгівлею зброї до Грузії, а потім питають: чому в нас тарифи підвищуються. Що, Росія буде з байдужістю ставитись до цього? (комуністи звинуватили Президента Віктора ЮЩЕНКА у нелегальних поставках зброї до Грузії. За словами П.СИМОНЕНКА, Київ уже продав Тбілісі 40 танків і готується до продажу чотирьох літаків Су, ракетного комплексу «Оса» і системи «Буг» - УНІАН)”.

За словами П.СИМОНЕНКА, правоохоронні органи мають розібратись, що робив міністр оборони відносно приватизації майна армії та по багатьох інших питаннях. Він вважає, що не випадково Міністерство оборони так «шалено намагається спростувати інформацію про торгівлю танками, літаками, ракетними комплексами».

Лідер комуністів також висловився за те, щоб Ю.ЛУЦЕНКО подав у відставку, а якщо він сам не напише заяву, то коаліція має його звільнити. “Врешті решт ми повинні нести відповідальність, а то виходить дивна ситуація: ми несемо відповідальність, щоб у країні не було корупції, а правоохоронні органи не виконують те, що для цього необхідно», - сказав П.СИМОНЕНКО, висловивши думку, що антикризова коаліція має повні моральні і правові підстави звільнити Ю.ЛУЦЕНКА.

За його словами, комуністи ініціюватимуть звільнення усіх міністрів-“нашоукраїнців”, якщо раптом вони відмовляться від своїх заяв. “Я наполягаю, що в антикризовій коаліції необхідно скласти таку атмосферу у владі, що за кожну дію повинні відповідати і чесно сказати людям, хто за що у нас має відповідати”, - заявив він.

Як сказав П.СИМОНЕНКО, у комуністів достатньо професіоналів, які можуть претендувати на будь-яку вакансію в уряді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).