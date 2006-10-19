В Нашій Україні образились за ”дорослого хлопчика”

Керівник аналітичного департаменту партії “Народний Союз Наша Україна”, член ради партії Анатолій ЛУЦЕНКО не виключає, що проти НСНУ ведеться системна інформаційна війна, і вважає некоректними висловлювання народного депутата Олексія КУЧЕРЕНКА, зокрема, його вислови про “дорослого хлопчика” Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за словами А.ЛУЦЕНКА, “КУЧЕРЕНКО завжди брав участь в усіх засіданнях політради партії, членом якої він є, а також у засіданнях фракції “Наша Україна”. Тому він несе відповідальність за усі рішення, котрі приймалися на засіданнях політради та фракції. Тим більше, що з його боку ніколи не звучало жодних заперечень з приводу рішень, які приймалося на цих засіданнях”.

“Тому досить дивними виглядають такі заяви Олексія КУЧЕРЕНКА напередодні партійного з’їзду. Звітно-виборний за своєю формою, з’їзд передбачає переобрання керівних органів партії, - зазначив керівник аналітичного департаменту. - Складається враження, що проти партії “Наша Україна”, насамперед, проти її єдності, ведеться системна інформаційна війна. Часто її учасниками – вільно чи не вільно - стають і народні депутати, і окремі члени партії, і ефемерні анонімні джерела”.

А.ЛУЦЕНКО як керівник аналітичного департаменту партії “Наша Україна” звернуся до своїх однопартійців із закликом не ставати заручниками руйнівних зовнішніх інформаційних схем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.КУЧЕРЕНКО висловився за зміну керівництва НСНУ і серед кандидатів назвав міністра вінутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, голову виконкому НСНУ Миколу КАТЕРИНЧУКА та першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА.

На його думку, лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ також може залишитись у керівництві, якщо погодиться з тим, що потрібні нові підходи, адже «він молодий, йому 40 років, ще можна спробувати змінитись». О.КУЧЕРЕНКО зауважив, що для Р.БЕЗСМЕРТНОГО наступає момент істини. «Він дорослий хлопчик, хай робить висновки», - додав він.