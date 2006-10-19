Янукович зробить все одночасно і без Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що питання відставки міністрів від «Нашої України» і призначення нових будуть розглянуті у Верховній Раді одночасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

Прем`єр зазначив, що міністерські посади будуть розподілені між учасниками коаліції згідно з місцями в парламенті. «Я думаю, що найближчого дня ми розглянемо кандидатури майбутніх міністрів – представників коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що якщо хтось з міністрів - представників «Нашої України» - захоче залишитися в уряді або не подасть відповідної заяви про відставку, ці питання також будуть розглянуті парламентом.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що уряд працюватиме стабільно.