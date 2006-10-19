Янукович обіцяє зробити все для приєднання України до ЄС

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує намір зробити все, щоб України приєдналася до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Верховним представником Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Ми добре розуміємо, що нова угода (між Україною та ЄС – УНІАН) повинна показати той шлях, який мають пройти і Україна, і ЄС до стратегічної мети – вступу України до Євросоюзу», - сказав прем’єр. Він наголосив, що досягнення цієї мети багато в чому залежатиме від України.

Говорячи про сучасний стан відносин України з ЄС, В.ЯНУКОВИЧ назвав їх прозорими. За словами прем’єра, зараз іде робота над пошуком вирішення таких питань як запровадження вільного пересування товарів та послуг, людей, покращення економік обох сторін. «Усі ці дії, вони полягають у площині вступу України до Світової організації торгівлі, вирішення стабільності постачань і транспортування енергоносіїв у бік Європейського Союзу», - сказав прем’єр.

Він також зазначив, що питання, які лежать у трикутнику Україна-ЄС-Росія – це питання, у яких зацікавлені всі. При цьому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, відносини у цьому трикутнику мають бути прозорими, стабільними і передбачуваними. «Ми добре розуміємо, що успіх буде тоді, коли ми будемо крок за кроком виконувати наші спільні зобов’язання», - наголосив прем’єр.