День Конституції: чи всіх пунктів основного закону дотримуються в Україні (відео)

28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради народні депутати проголосували за прийняття Конституції України. Основний закон має найвищу юридичну силу у нашій державі.

Чинна Конституція України складається з 15 розділів, які стосуються життя, здоров'я громадян, волевиявлення, свободи слова, освіти, релігії та інших питань.

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Чи так неухильно відбувається дотримання основного закону держави - у ролику УНІАН.