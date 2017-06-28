День Конституції: чи всіх пунктів основного закону дотримуються в Україні (відео)

11:18, 28 червня 2017
Політика
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Конституції України сьогодні виповнюється 21 рік / фото УНІАН

28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради народні депутати проголосували за прийняття Конституції України. Основний закон має найвищу юридичну силу у нашій державі.

Чинна Конституція України складається з 15 розділів, які стосуються життя, здоров'я громадян, волевиявлення, свободи слова, освіти, релігії та інших питань.

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Чи так неухильно відбувається дотримання основного закону держави - у ролику УНІАН.

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