Солана розумів структуру нашого уряду лише до вчора

Верховний представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА відзначає, що часті зміни урядів в Україні погано впливають на її відносини з іншими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«В усіх країнах міняються уряди, це зрозуміло, але в Україні це дуже швидко і часто, і це дуже ускладнює її відносини з третіми країнами», - сказав представник ЄС. Він зазначив, що до останнього часу він начебто розумів структуру українського уряду, але вже вчора увечері дізнався про зовсім іншу ситуацію. При цьому Х.СОЛАНА зазначив, що в ході сьогоднішньої розмови з українським прем’єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ він намагався прояснити ситуацію для того, щоб мати чітку картину напередодні запланованого на наступний тиждень саміту Україна-ЄС. «Я сподіваюся, ситуація буде чітка, тому що на саміті будуть прийматися дуже важливі рішення, що стосуються візової політики та економічної співпраці», - сказав Х.СОЛАНА.

Він також зазначив, що в найближчі місяці співпраця з Україною може бути значно посилена особливо після вступу України до Світової організації торгівлі, що створить можливість для підписання угоди з ЄС про вільну торгівлю. «Я сподіваюся, що ці результати будуть отримані в результаті роботи уряду України і у співпраці з Євросоюзом», - сказав Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

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