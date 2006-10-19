Луценко відкликав заяву про відставку

Юрій ЛУЦЕНКО відкликав свою заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що кілька годин тому подав заяву у секретаріат Верховної Ради, “у зв’язку із досягнутим консенсним рішенням Президента України, голови ВР і прем’єр-міністра, і відкликав заяву про відставку”.

Говорячи про свою роботу на посаді міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що був призначений на цю посаду Президентом України і надалі готовий працювати на посаді керівника Міністерства внутрішніх справ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, під час його бесіди з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ було зазначено, що його «діяльність на цій посаді не є вичерпаною». Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що він не є членом «Нашої України» і не вважає себе представником цього блоку.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, його «робота була обумовлена виключно вимогами Президента». Саме тому, пояснив він, “заява була подана Президенту і він приймав рішення”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, сьогодні о 9.00 Президент “повідомив мені про своє рішення: аби я продовжував свою діяльність на посаді міністра внутрішніх справ”. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що це було узгоджено, окрім Президента, з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).