Як Солана жартував з Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевнила Верховного представника Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНУ у незмінності європейських устремлінь України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час зустрічі з Х.СОЛАНОЮ Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що рада бачити його у Києві. За її словами, в Україні так стрімко розгортаються події, що дуже важливо бути зрозумілими для Європи.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що наміри України залишаються незмінними, «ми маємо чіткі європейські устремління, чіткі устремління до Світової організації торгівлі». Після цього Х.СОЛАНА усміхнувся і пожартував: «Ви завжди були проти вітру». У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО також засміялась і сказала, що такою є її політична доля.

Після цього журналістів попросили залишити приміщення, де проходила зустріч.