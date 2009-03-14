Литвин готовий зробити ставку на парламентську республіку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні має бути запроваджена парламентська форма правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час програми “Свобода на Інтері» учора ввечері.

«Якщо ми будемо обирати Верховну Раду України за відкритими списками, якщо люди будуть обирати депутатів, то цілком очевидно, що нам потрібно робити ставку на парламентську республіку», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, історичний досвід свідчить, що Україна страждала від того, що «українські провідники, українські гетьмани завжди і скрізь воювали між собою».

В той же час, наголосив В.ЛИТВИН, парламентська республіка може бути тільки за умови, якщо ВР матиме довіру і насправді буде вищим представницьким органом.

«А всі ці дефініції напівпрезидентської, напівпарламентської – це означає продовжувати війну», - сказав голова ВР.