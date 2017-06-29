Інтеграція України в ЄС не стоїть на порядку денному – Мінґареллі

Інтеграція України в Європейський Союз наразі не стоїть на порядку денному. Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінґареллі під час конференції, передає «Радіо Свобода».

Мінґареллі наголосив, що наразі основна мета – зближення, яке передбачає поглиблення політичної асоціації й економічної інтеграції.

«За останні три роки Україна здійснила дуже багато політичних та економічних реформ. Це факт. Наступний крок після Угоди про асоціацію та угоди про запровадження безвізового режиму – це імплементація цих угод. Тому що підпис і ратифікація для середньостатистичного українця не має ніякого значення», – наголосив Мінґареллі.

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Мінґареллі наголосив, що основною перешкодою для інвестування та торгівлі між Україною та ЄС є нетарифні торгові бар’єри. Для їх подолання, на думку Мінґареллі, гармонізація законодавства України із законодавством та нормами ЄС.

«На це підуть роки. Якщо ми оптимісти, від шести до семи років. Якщо ми реалісти з огляду на наш досвід роботи з країнами Центральної Європи – навіть більше», – додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Україна значною мірою відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"На жаль, ми бачимо, що, незважаючи на всі наші здобутки, ми багато в чому відстаємо від графіку виконання Угоди. І це відставання є досить значним. Я говорила ще в березні, що торік Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС всього 26. Тут, очевидно, є складність роботи і уряду, і міністерств, і парламенту, і недосконалість наших бюрократичних процедур. Але я при цьому всьому хочу нагадати, що європейська інтеграція перестає бути сферою міжнародних відносин для України. Це, насамперед, внутрішні реформи у підпорядкованих кожному міністерстві сферах", - наголосила вона.