Україна значно відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з ЄС – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Україна значною мірою відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні уряду.

Читайте такожМЗС вітає схвалення Нідерландами асоціації з Україною

"На жаль, ми бачимо, що, незважаючи на всі наші здобутки, ми багато в чому відстаємо від графіку виконання Угоди. І це відставання є досить значним. Я говорила ще в березні, що торік Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС всього 26. Тут, очевидно, є складність роботи і уряду, і міністерств, і парламенту, і недосконалість наших бюрократичних процедур. Але я при цьому всьому хочу нагадати, що європейська інтеграція перестає бути сферою міжнародних відносин для України. Це, насамперед, внутрішні реформи у підпорядкованих кожному міністерстві сферах", - наголосила вона.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що протягом трьох років функціонування Угоди з ЄС (в тимчасовому режимі застосування) наближення українського законодавства повною мірою в жодній сфері не відбулося.