Міністри внутрішніх справ України і Росії підпишуть Протокол про співробітництво
18:13, 19 жовтня 2006Політика
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12-00 - Відбудеться спільне засідання колегії МВС України та МВС Російської Федерації за участю міністрів внутрішніх справ України та Росії. Метою заходу є підписання Протоколу про співробітництво між МВС України та МВС Російської Федерації на 2007-2008 роки (вул.. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 256-11-01, 254-77-44, 256-16-30.
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