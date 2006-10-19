Міністри внутрішніх справ України і Росії підпишуть Протокол про співробітництво

18:13, 19 жовтня 2006
Політика
421

12-00 - Відбудеться спільне засідання колегії МВС України та  МВС Російської Федерації за участю міністрів внутрішніх справ України та  Росії. Метою заходу  є  підписання  Протоколу  про співробітництво  між МВС України  та МВС Російської Федерації  на 2007-2008 роки (вул.. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 256-11-01, 254-77-44, 256-16-30.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter