Міністри внутрішніх справ України і Росії підпишуть Протокол про співробітництво

12-00 - Відбудеться спільне засідання колегії МВС України та МВС Російської Федерації за участю міністрів внутрішніх справ України та Росії. Метою заходу є підписання Протоколу про співробітництво між МВС України та МВС Російської Федерації на 2007-2008 роки (вул.. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 256-11-01, 254-77-44, 256-16-30.