У Ющенка пропонують пропорційні вибори з "елементами мажоритарності"

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК вважає за необхідне напрацювати узгоджений законопроект щодо виборів до Верховної Ради за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час програми «Свобода на Інтері» вчора увечері.

Вона зауважила, що на сьогоднішній день необхідно вдосконалити ту пропорційну систему виборів, яка існує.

«Запровадження пропорційної системи з відкритими списками повинно бути з елементами певної мажоритарності», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона наголосила, що у ВР сьогодні зареєстровано 7 законопроектів, які містять однакову ідею, але дещо різняться механізмами.

При цьому, за її словами, принаймні три законопроекти можна взяти за основу для напрацювання єдиного, узгодженого.

«Тому я думаю, варто об’єднатися не тільки парламентаріям, але й представникам Президента України для того, щоб було напрацьовано спільний законопроект, який би був прийнятий у парламенті і одразу без застережень підписаний Президентом України», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

На її думку, при добрій волі такий законопроект можна було б внести на розгляд ВР вже за місяць-півтора.