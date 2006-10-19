Бродський викликає Черновецького з відпустки

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ переконаний, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має терміново повернутись зі своєї відпустки і особисто пояснити киянам, чому зірвано початок опалювального сезону в столиці.

Про це йдеться у заяві М.БРОДСЬКОГО, текст якої передано УНІАН.

«У той час, коли більшість киян мерзне у свої квартирах та офісах, - зазначив М.БРОДСЬКИЙ, – міський голова полетів у теплі краї». Депутат Київради зазначає, що “спершу він думав, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ втік, аби уникнути причетності до політичного конфлікту між ветеранами УПА та КПУ. Однак тепер зрозумів, що Леонід Михайлович рятувався від значно серйознішої проблеми – комунальної”.

За словами М.БРОДСЬКОГО, на його пам’яті це перший такий випадок у Києві, коли у найнапруженіший для міського господарства момент градоначальник їде відпочивати. “Хоча мав би розуміти, що розв’язання найзлободенніших питань міста зав’язано саме на міського голову”, - додав він.

«ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ спокійно відпочивалося на курорті, коли при середньодобовій температурі 5 градусів до тепла було підключено лише 25% житлових будинків комунальної власності, 14% відомчих будинків. А адміністративні будинки та об`єкти соціально-побутової сфери взагалі охоплені теплопостачанням тільки на 5,8 %. Навіть у школах та дитсадках, які підключаються до опалення в першу чергу, тепло є далеко не скрізь» - обурюється М.БРОДСЬКИЙ.

На думку депутата, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ найближчим часом не повернеться, то “кияни прийдуть під стіни мерії та грітимуться біля багаття, розпаленого з розкішних меблів з мерського кабінету”.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дуже добре може розказувати про доцільність підвищення тарифів – зазначив М.БРОДСЬКИЙ. – Однак забезпечити належну якість навіть супердорогих комунальних послуг йому не під силу».

Звертаючись до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, М.БРОДСЬКИЙ нагадує, що “влада – це не синекура. Це, насамперед, відповідальність. Щоденний, щохвилинний іспит перед людьми, в даному випадку перед мешканцями столиці”. І цього іспиту, на думку М.БРОДСЬКОГО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не склав.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває у відпустці з 11 по 21 жовтня 2006 року. Як зазначено у документі, відпустка оформлена за погодженням з Секретаріатом Президента України.

За даними “Київенерго”, станом на 19 жовтня підключено до теплопостачання 6218 споживачів (39%) Києва.

Пуск тепла в житлові будинки комунальної власності виконано на 49,9%, відомчі будинки – на 29,4%. Теплоносій вже подано в 98,8% дитячих садків і шкіл, 96% лікувальних закладів. Адміністративні будинки і об`єкти соціально-побутової сфери охоплені на 10,8%.