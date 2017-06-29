Від Генштабу вимагають офіційного залучення медиків-добровольців до допомоги бійцям на передовій

Генштаб нарешті має взяти на себе відповідальність та легалізувати роботу медиків-волонтерів Першого добровольчого медичного шпиталю.

Про це заявив лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко під час спільної прес-конференції з медиками-волонтерами ПДМШ ім. Пирогова в «УНІАН».

“3 швидких, 30 медиків-волонтерів тільки Першого добровольчого медичного шпиталю перебувають на фронті просто зараз. Медики, знаходячись в окопах, рятують наших військових, допомагають тим цивільним, які зараз живуть у зоні АТО. Тож невже вони не заслуговують на офіційне залучення до сил та засобів АТО?” - наголосив Валентин Наливайченко.

За словами президента ПДМШ Геннадія Друзенка, ще рік тому Генштаб спільно з медиками-волонтерами напрацювали схему офіційної співпраці, але кожного разу за зміни керівництва Штабу АТО доводиться все розпочинати з чистого аркуша, починаючи з того, щоб доводити необхідність присутності в зоні АТО медиків-волонтерів та легалізовувати роботу волонтерів.

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Легалізація роботи волонтерів-медиків необхідна, тому що без легалізації, на думку влади, цей доброволець - злочинець, який без дозволу перебуває на режимній території, пояснив Друзенко.

За словами Наливайченка, працювати без офіційного залучення в зоні АТО може бути небезпечним та потягнути за собою необґрунтовані звинувачення, які придумуються за лічені хвилини.

Президент ПДМШ ім.Пирогова також повідомив, що медик-волонтер Ольга Сімонова нарешті отримала офіційну довідку про набуття громадянства України. За це рух «Справедливість» та ПДМШ ім. Пирогова, її колеги волонтери-медики та юристи боролися понад півтора року.

«17 березня, тобто три місяці тому, згідно указу Президента України № 77, громадянку РФ Ольгу Сімонову було прийнято до громадянства України. І про це повідомили лише зараз, на запит одного з народних депутатів. Тобто, 92 дні Ольга абсолютно не знала, чи набула вона громадянство», - зауважив Друзенко.

На переконання медиків – волонтерів, влада лише демонструє свою проукраїнськість, але по суті - не змінилася. «Радянська ментальність нікуди не поділася. Ми воюємо за цінності, якими влада нехтує. Ми переможемо тоді, коли для Генштабу головною цінністю стане людське життя», - підкреслив він.