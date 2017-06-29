Екс-голова СБУ закликав вирішити питання із соцзахистом добровольців та допустити їх до влади
Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова закликають Верховну Раду ухвалити законопроект про соцзахист добровольців та вимагають від влади припинити їх дискредитацію.
Ухвалити законопроект 6202 та надати статус учасника бойових дій медикам-волонтерам та добровольцям, які не увійшли до підрозділів ЗСУ, відповідно, забезпечити їх соціальним захистом, вимагає від парламенту лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з медиками-волонтерами ПДМШ ім. Пирогова в «УНІАН».
209 громадських, волонтерських та АТОшних організацій за ініціативи Руху “Справедливість” вже підписали звернення до народних депутатів підтримати цей законопроект, мета якого – надання рівних соціальних гарантій для всіх учасників бойових дій.
За словами Наливайченка, необхідність його прийняття зумовлена, в першу чергу, нагальною потребою підтримати медиків-волонтерів та добровольців, які першими стали на захист країни в 2014 році
“Вони це заслужили своєю кров’ю і потом”, – наголосив Валентин Наливайченко.
Він також зауважив, що дискредитація і переслідування українських добровольців з боку влади є неприпустимими, висловивши обурення почастілими фактами ганебного ставлення влади до своїх героїв.
На думку Наливайченка, добровольці мають бути у владі, а не об'єктом знущань з боку влади і чиновників, але влада боїться, а тому всіляко перешкоджає залученню добровольців до управління країною."Влада до цього часу не вирішила ані питань соціального та правового захисту воїнів, як і намагається чинити на них тиск з метою дискредитації", - наголосив він.
"Вони панічно бояться не лише допустити до державотворення набагато моральніших і чесніших за себе, але втратити контроль за фінансовими потоками", - заявив він.
На переконання екс-голови СБУ та лідера руху «Справедливість», добровольці мали б зайняти ключові позиції, передусім, в генштабі та в Міністерстві оборони, структурах, які опікуються питаннями соціального, медичного і правового статусу воїнів.