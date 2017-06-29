Екс-голова СБУ закликав вирішити питання із соцзахистом добровольців та допустити їх до влади

Ухвалити законопроект 6202 та надати статус учасника бойових дій медикам-волонтерам та добровольцям, які не увійшли до підрозділів ЗСУ, відповідно, забезпечити їх соціальним захистом, вимагає від парламенту лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з медиками-волонтерами ПДМШ ім. Пирогова в «УНІАН».

209 громадських, волонтерських та АТОшних організацій за ініціативи Руху “Справедливість” вже підписали звернення до народних депутатів підтримати цей законопроект, мета якого – надання рівних соціальних гарантій для всіх учасників бойових дій.

За словами Наливайченка, необхідність його прийняття зумовлена, в першу чергу, нагальною потребою підтримати медиків-волонтерів та добровольців, які першими стали на захист країни в 2014 році

“Вони це заслужили своєю кров’ю і потом”, – наголосив Валентин Наливайченко.

Він також зауважив, що дискредитація і переслідування українських добровольців з боку влади є неприпустимими, висловивши обурення почастілими фактами ганебного ставлення влади до своїх героїв.

На думку Наливайченка, добровольці мають бути у владі, а не об'єктом знущань з боку влади і чиновників, але влада боїться, а тому всіляко перешкоджає залученню добровольців до управління країною."Влада до цього часу не вирішила ані питань соціального та правового захисту воїнів, як і намагається чинити на них тиск з метою дискредитації", - наголосив він.

"Вони панічно бояться не лише допустити до державотворення набагато моральніших і чесніших за себе, але втратити контроль за фінансовими потоками", - заявив він.

На переконання екс-голови СБУ та лідера руху «Справедливість», добровольці мали б зайняти ключові позиції, передусім, в генштабі та в Міністерстві оборони, структурах, які опікуються питаннями соціального, медичного і правового статусу воїнів.