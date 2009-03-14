Київський суд передумав: виборам до Тернопільської облради бути

14 березня о 16.20 Окружний адміністративний суд міста Києва скасував свою ухвалу від 12 березня щодо заборони проведення 15 березня позачергових виборів до Тернопільської обласної ради.

Таким чином суд задовольнив клопотання Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”.

Відтак, ухвала від 12 березня, якою було заборонено Державному казначейству України здійснювати фінансування за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, заборонено Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії, дільничним виборчим комісіям, Державному казначейству України вчиняти будь-які дії, спрямовані на організацію, підготовку та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, скасована Ухвалою від 14 березня, підкреслили в прес-службі.

За даними ВО ”Свободи”, “ухвала суду виконується негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання і не перешкоджає її виконанню”.

Як повідомляв УНІАН, зараз ще Львівський апеляційний суд розглядає скаргу БЮТ на рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.