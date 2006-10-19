Хто посяде вакантні посади міністрів

Більшість політологів прогнозує, що новими міністрами будуть представники антикризової коаліції

Як повідомили УНІАН в Центрі дослідження політичних цінностей, про це свідчать результати опитування Центру досліджень політичних цінностей, який звернувся до політичних експертів із запитанням: «Хто прийде на заміну міністрам, які подали у відставку?”.

Так, експерт політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Олександр ЛИТВИНЕНКО вважає, що новими міністрами будуть представники антикризової коаліції. Він не виключає, що “туди буде поставлено людину від лівих партнерів антикризової коаліції, можливо, від соціалістів, а можливо, навіть і від комуністів ”.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ переконаний, що “буде спроба перед призначенням нових міністрів порадитися з Президентом щодо кандидатур”. На його думку, не виключено, що деякі з тих людей, які подали свої заявки на звільнення, можуть повернутися в уряд за згодою Президента і прем`єр-міністра за умови, що вони призупинять своє членство в Нашій Україні.

Директор Київського інституту проблем управління ім.Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО також вважає, що, «скоріш за все, на зміну цим міністрам прийдуть представники фракцій, які формують більшість у Верховній Раді”.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ прогнозує три варіанти подальшого розвитку подій: перший - всі 5 пропрезидентських міністрів залишаються на своїх посадах; другий - ротація міністрів, але квота залишатиметься за Президентом, третій - відставка відбувається і “регіонали” (плюс союзні їм соціалісти) заповнюють міністерства своїми представниками.