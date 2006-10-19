Міністр сім’ї, молоді та спорту одержить ще одного заступника

20:27, 19 жовтня 2006
Політика
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Мабуть, уже відомо, хто буде міністром

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1447 від 18 жовтня запровадив додаткову посаду заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

В документі не міститься причин такого рішення.

На сьогодні у міністра в справах сім’ї, молоді та спорту четверо заступників, в тому числі один - перший.

 

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