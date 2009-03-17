Тимошенко взяла з собою до Харкова лише одного міністра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та поспілкується з працівниками заводу.

Прем`єр-міністр також проведе нараду з керівниками промислових підприємств Харківської області, на якій обговорюватимуть питання подолання кризових явищ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з будівництвом терміналу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Харків».

Під час поїздки прем`єр-міністра супроводжує міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.