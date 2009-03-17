Наливайченко не звільнить з СБУ «гривневого мільярдера»
Відповідь Гриценку
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідну заяву голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.
Зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав заполітизованою пропозицію А.ГРИЦЕНКА щодо В.ХОРОШКОВСЬКОГО. «Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ – УНІАН) - поважна людина, і він працює разом зі мною. Ми - поза політикою», - сказав керівник СБУ.
На запитання, чи внесе він подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Безумовно, ні».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ГРИЦЕНКО звернувся до В.НАЛИВАЙЧЕНКА з пропозицією, аби той попросив Президента Віктора ЮЩЕНКА звільнити В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади першого заступника голови СБУ.
«Абсолютно очевидно для мене, що не може бути першим заступником голови СБУ гривневий мільярдер. Такого не повинно бути в нашій державі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
За його словами, якщо буде внесене подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО, то це означатиме, що в СБУ відбуваються позитивні зміни.
***Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України 28 січня.