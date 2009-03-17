Наливайченко не звільнить з СБУ «гривневого мільярдера»

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не збирається вносити подання на звільнення першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідну заяву голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав заполітизованою пропозицію А.ГРИЦЕНКА щодо В.ХОРОШКОВСЬКОГО. «Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ – УНІАН) - поважна людина, і він працює разом зі мною. Ми - поза політикою», - сказав керівник СБУ.

На запитання, чи внесе він подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Безумовно, ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ГРИЦЕНКО звернувся до В.НАЛИВАЙЧЕНКА з пропозицією, аби той попросив Президента Віктора ЮЩЕНКА звільнити В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади першого заступника голови СБУ.

«Абсолютно очевидно для мене, що не може бути першим заступником голови СБУ гривневий мільярдер. Такого не повинно бути в нашій державі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, якщо буде внесене подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО, то це означатиме, що в СБУ відбуваються позитивні зміни.

***Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України 28 січня.