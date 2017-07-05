Столтенберг прийде у Верховну Раду для зустрічі з депутатами - Ємець
18:35, 05 липня 2017Політика
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Візит генсека НАТО в український парламент заплановано на 10 липня.
Наразі невідомо про що говоритиме генсек НАТО з депутатами / Фото УНІСтолтенберг УкраїніАН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з народними депутатами в понеділок, 10 липня, у сесійній залі Верховної Ради. Про це народний депутат Леонід Ємець (фракція «Народний фронт») написав у Facebook.
Читайте такожПомічник генсека НАТО: надання допомоги Україні - це довгострокове питанняЗа його словами, «з'явилась інформація, що в понеділок парламент матиме зустріч із генсекретарем НАТО». «О 16.00 в сесійній залі», - уточнив Ємець.
Як відомо, у понеділок, 10 липня, має відбутися Погоджувальна рада лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. На сайті ВР на даний момент немає повідомлення про зустріч зі Столтенбергом.
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