Столтенберг прийде у Верховну Раду для зустрічі з депутатами - Ємець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з народними депутатами в понеділок, 10 липня, у сесійній залі Верховної Ради. Про це народний депутат Леонід Ємець (фракція «Народний фронт») написав у Facebook.

Читайте такожПомічник генсека НАТО: надання допомоги Україні - це довгострокове питанняЗа його словами, «з'явилась інформація, що в понеділок парламент матиме зустріч із генсекретарем НАТО». «О 16.00 в сесійній залі», - уточнив Ємець.

Як відомо, у понеділок, 10 липня, має відбутися Погоджувальна рада лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. На сайті ВР на даний момент немає повідомлення про зустріч зі Столтенбергом.