Остаточні дані ТВК про результати виборів у Тернополі

Лідери - Свобода, ЄЦ і ПР

На дострокових виборах депутатів Тернопільської обласної ради найбільше голосів виборців набрали Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, партія “Єдиний центр” та Партія регіонів. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з протоколом Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, підписаному о 23.00 17 березня, після опрацювання 100% бюлетенів, за ВО “Свободу” проголосувало 154 тис. 325 виборців, за “Єдиний центр” – 63 тис. 207, за Партію регіонів – 43 тис. 616. БЮТ підтримали 36 тис. 067 жителів Тернопільщини, блок Української народної партії – 35 тис. 544, партію “Народний Союз Наша Україна” – 24 тис. 599, Блок Литвина – 16 тис. 026, Соціалістичну партію України – 9 тис. 258, партію “Пора” – 6 тис. 260, Конгрес українських націоналістів – 5 тис. 370, блок “Народної самооборони” “Нескорені” – 2 тис. 898, Комуністичну партію України – 2 тис. 295, партію “Велика Україна” – 2 тис. 087, Аграрну партію України – 1 тис. 907, партію “Нова демократія” – 1 тис. 335, партію “Нова політика” – 1 тис. 114. Загалом участь у голосуванні взяли участь 444 тис. 882 виборці.

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