Гройсман заявив, що підвищення обороноздатності України – в інтересах усього демократичного світу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що підвищення обороноздатності України - в інтересах усього демократичного світу.

Про це він заявив під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що проходить в Лондоні (Велика Британія).

«Є доконаний факт: в 21 сторіччі Російська Федерація, використовуючи свою зброю, свої війська і монополії, здійснила проти незалежної суверенної держави військову і гібридну агресію», - сказав він.

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Гройсман підкреслив, що цей виклик стосується не тільки України, це широка загроза всьому демократичному світу. Він закликав до консолідації політичних сил, збереження санкцій, економічного тиску на РФ, «щоб агресор заплатив найвищу ціну, був вимушений повернутися до поваги міжнародного права» і згорнув свої плани щодо агресії проти інших країн.

«Я глибоко переконаний у тому, що в інтересах усього демократичного світу – підвищити обороноздатність нашої держави, це виклик, який стосується кожного, незалежно від того, якої країни це стосується», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебуває з візитом у Великій Британії, де бере участь у Міжнародній конференції з питань реформ в Україні.