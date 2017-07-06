Мей і Гройсман обговорили у Лондоні необхідність посилення потенціалу ЗСУ

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей завірила прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у непохитному дотриманні Британією політики засудження незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

"Стосовно безпеки прем'єр-міністр сказала, що Сполучене Королівство залишається непохитним у нашій підтримці територіальної цілісності України та у нашому засудженні незаконної анексії Криму Росією", - наголошується у повідомленні.

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"Сторони погодилися щодо важливості збереження санкцій з метою продовження політичного тиску до повного виконання Мінських угод, і вони обговорили необхідність посилення потенціалу Збройних сил України", - йдеться у заяві.