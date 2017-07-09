У центрі Києва посилили заходи безпеки

Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі Києва.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, впродовж 9-10 липня у Києві перебуватимуть члени іноземних делегацій.

У зв'язку з цим близько 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України забезпечують публічну безпеку та порядок в центральній частині міста.

Співробітники столичної поліції патрулюють територію та докладають максимум зусиль, аби попередити надзвичайні ситуації та правопорушення.

Нести службу у посиленому режимі правоохоронці будуть до завершення всіх запланованих заходів.

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Поліцейські закликають киян та гостей столиці не порушувати вимоги чинного законодавства, поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, з розумінням ставитися до роботи правоохоронців та сприяти у виконанні їхніх функцій з охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, 9-10 липня у Києві з візитами перебуватимуть державний секретар США Рекс Тіллерсон, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, а також члени Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.